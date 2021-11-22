Мировая интрига: что ждет автогонщиков в Сочи

На автодроме в Сочи 27-28 ноября пройдут гонки World Touring Car Cup 2021. WTCR — это международный кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Среди его участников можно увидеть множество легенд «Формулы-1». Автодром уже принимал ранее этапы международного первенства по турингу, но в нынешним виде гонки пройдут впервые. В ходе состязаний определится итоговое расположение участников в личном и командном зачете. Результат здесь непредсказуем, правила позволяют выйти в лидеры даже новичку. Как гоняют в Сочи — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В 2015 и 2016 годах на автодроме в Сочи уже проходили этапы международного первенства по турингу — TCR International Series
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Также здесь принимали участников Гран-при России «Формулы-1»
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Фото: Getty Images/Mark Thompson
Руководитель команды Infiniti Red Bull Racing Кристиан Хорнер и заместитель премьер-министра России Дмитрий Козак в гараже перед квалификацией на Гран-при России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В нынешнем виде гонки серии FIA World Touring Car Cup пройдут впервые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На субботу, 27 ноября, запланированы свободные заезды и квалификация
Первая будет состоять из девяти кругов — более 50 км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вторая будет чуть длиннее — 11 кругов и почти 65 км
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Фото: Getty Images/Formula 1/Joe Portlock
Согласно техническому регламенту кубка, в соревнованиях принимают участие переднеприводные 4- и 5-дверные спортивные седаны или хетчбэки
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Фото: Getty Images/Formula 1/Carl Bingham
Спорткары могут быть оснащены двигателем с турбонаддувом до 2 тыс. куб. см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Такие правила вносят непредсказуемость на трассе — выиграть гонку может абсолютно любой пилот
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Фото: Getty Images/Formula 1/Joe Portlock
Дополнительную интригу событию придает то, что многие гонщики, выступающие в WTCR, это бывшие пилоты «Формулы-1»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Борьбу за очки ведут 22 гонщика из 12 стран. После шести этапов сезона — 12 гонок — только два спортсмена выиграли гонку дважды. А представители тройки лидеров в личном зачете только восемь раз попадали на подиум, включая три победы
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