Мировая интрига: что ждет автогонщиков в Сочи

На автодроме в Сочи 27-28 ноября пройдут гонки World Touring Car Cup 2021. WTCR — это международный кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Среди его участников можно увидеть множество легенд «Формулы-1». Автодром уже принимал ранее этапы международного первенства по турингу, но в нынешним виде гонки пройдут впервые. В ходе состязаний определится итоговое расположение участников в личном и командном зачете. Результат здесь непредсказуем, правила позволяют выйти в лидеры даже новичку. Как гоняют в Сочи — в фотогалерее «Известий»