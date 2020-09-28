Коронные гонки: в Сочи состоялся десятый этап «Формулы-1»

В Сочи успешно завершился десятый этап чемпионата «Формулы-1». Безоговорочную победу одержал пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас. Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим к финишу пришел еще один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон. Несмотря на пандемию, за финалом наблюдало около 30 тыс. зрителей. Самые яркие моменты «Королевских гонок» — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Гонки прошли на высоком уровне, все необходимые требования «Формулы-1» были соблюдены. В условиях пандемии организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить гостей трассы всеми необходимыми средствами защиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для финского гонщика, пилота команды «Мерседес» Вальттери Боттаса, занявшего почетное первое место, это вторая победа на Гран-при России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Шестикратному чемпиону Льюису Хэмилтону присудили два пятисекундных штрафа, которые стоили гонщику победы. Британец дважды тренировал старт в неположенном месте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На российском этапе Гран-при «Формулы-1» пилотам необходимо было преодолеть дистанцию в 309,745 км. Это 53 круга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Российский гонщик Даниил Квят финишировал лишь восьмым. Однако пилот остался доволен своим выступлением: «Вряд ли домашний Гран-при мог сложиться для меня лучше: темп был потрясающий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Олимпийском парке также прошли две гонки младшей серии «Формулы-2», где выступили сразу три россиянина. К сожалению, вторую гонку пришлось завершить досрочно из-за аварии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Гран-при России включен в программу чемпионата «Формулы-1» с 2014 года на трассе «Сочи Автодром». Рекордсменом по числу побед на этом этапе является Льюис Хэмилтон, которому сочинская трасса покорялась четырежды: в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Подданный Княжества Монако Шарль Леклер занял для «Феррари» шестое место
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«В самом начале гонки было непросто, я плохо стартовал и еще до первого поворота потерял несколько позиций, но сразу их отыграл. Мы показали максимально возможный результат, и это самое главное. Уикенд завершился позитивно, что поможет команде в психологическом плане», — отметил Леклер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Свободные заезды в пятницу и субботу ознаменовались частыми вылетами и разворотами пилотов, поскольку трасса была еще не накатана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и испанец Карлос Сайнс (на фото) из «Макларена» разбили свои болиды на первых же кругах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На одном из поворотов Сайнс, допустив ошибку, не справился с управлением и столкнулся с ограждением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Следующий этап пройдет 9-11 октября в Германии на автодроме «Нюрбургринг»
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