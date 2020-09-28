Коронные гонки: в Сочи состоялся десятый этап «Формулы-1»

«В самом начале гонки было непросто, я плохо стартовал и еще до первого поворота потерял несколько позиций, но сразу их отыграл. Мы показали максимально возможный результат, и это самое главное. Уикенд завершился позитивно, что поможет команде в психологическом плане», — отметил Леклер