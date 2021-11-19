В отношении «Радио Свобода» составлен протокол за ложь о ветеранах ВОВ

Роскомнадзор составил протокол в отношении «Радио Свобода» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) за ложь о ветеранах Великой Отечественной войны. По данным «Известий», поводом для данного решения стала публикация статьи «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270».

Роскомнадзор инициировал проведение административного расследования, в результате которого был подтвержден факт распространения заведомо ложных сведений.

Так, в указанном материале говорилось о том, что командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков издал «драконовский», «зловещий» приказ о расстреле семей. Распространение таких сведений является административным правонарушением (ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ), за которое предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

Кроме того, планируется направить материалы дела в Следственный комитет России для установления и привлечения виновных к ответственности.

При этом ранее ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/РС») неоднократно нарушал российское законодательство, не маркируя информацию, распространяемую зарубежными СМИ, выполняющими функции иностранного агента. Соответствующий знак необходим для того, чтобы информировать российского читателя о преследовании СМИ интересов других государств.

С января 2021 года в отношении «РСЕ/РС» и его генерального директора составлено 910 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

Суд первой инстанции рассмотрел 730 дел и наложил на организацию штрафов на общую сумму 285,7 млн руб. Вступило в силу 422 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 148,7 млн рублей.

27 октября в Госдуму внесли законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. В России установлен законодательный запрет на сравнение действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо с использованием интернета.

Законопроект предлагает ввести за нарушение данного запрета наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей или ареста до 15 суток. Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на данный законопроект.

В июле президент России Владимир Путин заявил о том, что недопущение попыток фальсификации истории должно быть в фокусе внимания властей РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что быть наследниками поколения победителей — это не только большая честь, но и большая ответственность.