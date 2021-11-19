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Бальбек назвал супом из топора слова Климкина о новой стратегии по Донбассу

Политолог Бальбек оценил слова Климкина о новой стратегии по Донбассу
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Экс-депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек в пятницу, 19 ноября, прокомментировал «Известиям» слова бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, который призвал изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс.

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Накануне в эфире одного их украинских телеканалов бывший министр выразил уверенность, что Киеву нужно говорить с «друзьями» и говорить им, что Минские соглашения не работают, так как Украине нужна новая стратегия в этом вопросе.

«Климкин уже с три короба наговорил о решении российско-украинского кризиса. Но во всей этой куче мусора нет ни крупицы полезной информации. Вот и сейчас он пытается строить из себя знатока и упорно не желает объяснять своей аудитории, что дело не в Минских соглашениях, а в том, что Украина лишь выполняет волю своих западных кураторов», — заявил Бальбек.

Политолог уверен, что если кураторы Киева прикажут, то он выполнит все Минские соглашения до конца, и, в то же время, если дадут отмашку, то сразу же начнется наступление на Донбасс. Украина на сегодняшний день оказалась между жерновами американо-российских разногласий, однако поставили страну в такое положение те люди, которых Климкин называет друзьями, указал он.

«С такими друзьями и врагов не надо. Ну а разглагольствования Климкина о новой стратегии — это суп из топора. Чтобы формировать стратегию, нужно быть независимым государством, а Украине в этом плане похвастаться нечем», — заключил он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия возможной попытки силового решения конфликта в Донбассе. По его словам, это стало бы шагом к очередной катастрофе. При этом он добавил, что «Украина накачивается натовскими вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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