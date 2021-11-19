Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс. Об этом он заявил 18 ноября в эфире телеканала «1+1».

«Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» не работает», — подчеркнул он.

Также Климкин добавил, что Минские соглашения не работают по причине того, что президент РФ Владимир Путин «готов идти дальше».

«Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют», — пояснил он.

Ранее, 18 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия возможной попытки силового решения конфликта в Донбассе.

По его словам, это стало бы шагом к очередной катастрофе. При этом он добавил, что «Украина накачивается натовскими вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.