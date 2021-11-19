Россиянам рассказали о росте пособий вместе с увеличением МРОТа

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году повлечет за собой рост различных пособий. Так, например, он учитывается при начислении минимального размера пособия по беременности и родам, рассказал «Известиям» в пятницу, 19 ноября, адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Также МРОТ учитывают при расчете выплат на детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Вдобавок к этому минимальный размер пособия по больничному листу останется в размере МРОТа, подчеркнул юрист.

«Кроме того, учитывая, что от МРОТа рассчитываются также пособия по временной нетрудоспособности. Увеличение суммы МРОТа отразится на лицах, оставшихся временно без работы, так как с третьего по шестой месяц они получают самый большой размер выплаты в размере МРОТа», — добавил Гавришев.

Увеличение МРОТа, как отметил адвокат, также положительно отразится на работниках, получающих заработную плату от государства в минимальном размере. Их зарплата будет не меньше суммы минимального размера оплаты труда.

Накануне президент России Владимир Путин предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Он отметил, что в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Глава государства предложил поднять МРОТ в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в этот же день добавила, что повышение прожиточного минимума и зависящих от него выплат затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 3 млн занятых в экономике граждан.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.