Пожарные ликвидировали возгорание в инновационном центре «Сколково»

Пожарные ликвидировали возгорание в лаборатории инновационного центра «Сколково» в Москве. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пожар ликвидирован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению были привлечена как пожарная охрана «Сколково», так и пожарные МЧС.

Ранее в этот день сообщалось, что пожар произошел в лаборатории инновационного центра «Сколково». Отмечалось, что площадь лаборатории составляет около 100 кв. м, в ней находятся полимерные материалы.

17 ноября в складском помещении предприятия в подмосковном Серпухове, где изготавливаются лакокрасочная продукция и пластик, возник пожар. Его площадь составила 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет.