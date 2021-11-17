Пожар на территории предприятия в Серпухове локализовали

Пожар в складском помещении предприятия в подмосковном Серпухове был локализован в 6:50 мск. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

Отмечается, что сообщение о возгорании по адресу городской округ Серпухов, Северное шоссе, 1, поступило в 1:45 мск.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в производственно-складском помещении предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции и пластика, внутри также находят баллоны с пропаном и кислородом», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет, работы по тушению пожара продолжаются.

О пожаре стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что на месте работают 67 человек и 22 единицы техники, в том числе 34 человека и 10 единиц техники от МЧС России.