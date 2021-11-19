Пожар произошел в лаборатории в инновационном центре «Сколково»

В лаборатории инновационного центра «Сколково» в Москве произошел пожар. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает источник ТАСС.

«Лаборатория загорелась в инновационном центре «Сколково», людей внутри нет», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что площадь лаборатории составляет около 100 кв. м, в ней находятся полимерные материалы. К тушению привлечена как пожарная охрана «Сколково», так и пожарные МЧС.

17 ноября в складском помещении предприятия в подмосковном Серпухове, где изготавливаются лакокрасочная продукция и пластик, возник пожар. Его площадь составила 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет.