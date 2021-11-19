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Эксперт назвал условие поддержки Украины со стороны Турции

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Турция может поддержать Украину в случае гипотетического военного конфликта только при одном условии — экономический контроль над Крымом. Об этом политический аналитик Александр Кочетков заявил на украинском портале «Главред» 18 ноября.

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«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», — считает эксперт.

Кочетков подчеркивает, что у Киева нет союзников, и ни одна страна ЕС не пойдет против Москвы, от которой зависит в той или иной степени, но непременно будет «выражать глубокую обеспокоенность». Единственное, на что стоит рассчитывать — поставки летального оружия. Причину в отсутствии союзников аналитик видит в политике Киева.

«Задача украинской власти — сделать Украину интересным партнером для других стран мира. Но наша власть занимается только тем, что ходит и просит денег и помощи. Конечно, у нас спрашивают при этом, что мы предлагаем взамен. А мы ничего не предлагаем — мы просто просим и просим», — отметил он.

18 ноября в США состоялась встреча министров обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и Украины Алексея Резникова. По ее итогам стороны договорились наращивать военный потенциал. Глава Пентагона призвал Резникова продолжать реформы, которым способствует поддержка США.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия возможной попытки силового решения конфликта в Донбассе. По его словам, это стало бы шагом к очередной катастрофе.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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