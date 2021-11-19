Германия спрогнозировала сроки запуска «Северного потока – 2»

После приостановки немецким регулятором процесса сертификации «Северного потока – 2» можно ожидать отсрочки реализации проекта на шесть месяцев. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

«Поставив сертификацию на паузу, немецкий регулятор и правительство поддерживают «инструментализацию» проекта заинтересованными лицами. Цель Еврокомиссии и США — удорожание проекта. Таким образом получится нанести ущерб России и подарить конкурентные преимущества американскому газу», — подчеркнул депутат в беседе с «Известиями».

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) 16 ноября приостановило сертификацию проекта. Препятствием стал третий энергетический проект ЕС, принятый еще в 2009 году в качестве меры по либерализации рынка электроэнергии и газа. Согласно его положениям, компания — поставщик газа не может владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей, то есть труба может быть заполнена только наполовину. Оператор трубопровода Nord Stream 2AG сообщил о планах создать дочернюю компанию, чтобы процесс сертификации возобновился.

В министерстве экономики и энергетики ФРГ (BMWi) «Известиям» заявили, что процесс будет возобновлен после того, когда оператор проекта передаст часть активов и человеческие ресурсы дочерней компании.

«Временная приостановка процесса сертификации — это промежуточный процедурный шаг. Если все требования будут соблюдены, регулятор сможет продолжить проверку в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом», — сообщили «Известиям» в пресс-службе BMWi.

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