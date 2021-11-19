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В регионах освободилось до половины ковидных коек

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Пакет антиэпидемических мер, предпринятых на федеральном и региональном уровнях в конце октября — начале ноября, приносит результаты. Регионы, демонстрирующие позитивную динамику, готовы вернуть часть ковидных коек к их допандемийному профилю — среди них, в частности, Северная столица.

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пошел на спад, заявила «Известиям» пресс-секретарь комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

«Количество госпитализаций сокращается, город начинает сворачивать коронавирусные койки», — сообщила она.

По данным петербургского горздрава, 47,28% «ковидных» коек сейчас свободны.

«В Республике Саха (Якутия) в сравнении с началом предыдущей рабочей недели количество госпитализаций снизилось на 29%, а пациентов с тяжелым течением заболевания стало меньше на 49% (данные на 17 ноября). Свободный коечный фонд на сегодня составляет 31%», — сообщил изданию глава региона Айсен Николаев.

По оценке руководителя республики, ограничительные меры, введенные в регионе за последнее время, дали положительный результат и позволили стабилизировать ситуацию.

«Число госпитализаций в инфекционные госпитали области снизилось почти на 24%, и сейчас свободный коечный фонд составляет около 37%», — сообщили в минздраве Самарской области.

И.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов считает, что меры, стимулирующие вакцинацию, доказали свою эффективность.

«До введения ограничений и QR-кода в среднем в сутки вакцинировались 1–1,2 тыс. человек первым компонентом. После введения ограничений — более 5,5 тыс. Еще пару недель назад, в пик заболеваемости, мы госпитализировали в среднем 300–350 человек, а сейчас не более 150», — рассказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Символ меры: в регионах освободились до половины ковидных коек»

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