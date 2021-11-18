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Синоптик объяснила причины метеочувствительности

Синоптик Макарова рассказала, от чего зависит метеочувствительность
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что у некоторых людей может развиваться метеозависимость из-за нарушений адаптационного механизма.

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В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 18 ноября, специалист разъяснила, что на протяжении своего существования человечество адаптировалось к колебаниям погодных условий на Земле, потому чаще всего люди на них не реагируют.

«Сейчас в связи с развитием цивилизации у нас есть люди, у которых нарушен адаптационный механизм по разным причинам. С возрастом накапливается что-то. Они могут реагировать на это. Тут надо просто выполнять рекомендации медиков», — указала метеоролог.

Макарова добавила, что человек, как правило, реагирует на погоду комплексно, но некоторые специалисты выяснили, в каком порядке происходит реакция на колебания погоды. Сначала человек реагирует на изменение температуры, потом на состояние небосвода, то есть светит солнце или закрыто облаками, затем на осадки, ветер и состояние электромагнитного поля Земли. Далее в списке идет давление, отмечает телеканал «360».

31 октября главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал способы борьбы с метеозависимостью. По его словам, это регулярные занятия спортом, правильное питание, а также прием контрастного душа.

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