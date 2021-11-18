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В сервисе Spotify появилась новая функция

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В интернет-сервисе потокового аудио Spotify появилась функция Lyrics, с ее помощью можно открывать тексты песен и делиться ими в соцсетях. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщается в пресс-релизе компании.

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Lyrics будет доступна в бесплатной версии приложения, а подписка Spotify Premium для ее использования не обязательна, пишет «Газета.Ru». Кроме того, функция доступна в приложении на всех устройствах: настольных ПК, смартфонах на базе iOS и Android, смарт-телевизорах и игровых консолях.

Если пользователь хочет открыть текст песни в мобильном приложении, то нужно во время прослушивания композиции свайпнуть по экрану сверху вниз. Тогда текст композиции появится на экране и будет меняться по мере исполнения.

Ранее, 27 сентября, портал Apple Insider сообщил, что некоторые iPhone перегревались из-за Spotify. Так, пользователи смартфонов от Apple, обновившиеся с iOS 14.8 до iOS 15, сообщили о перегреве устройства и высокой разрядке батареи.

В свою очередь в Spotify заявили, что начали изучать причины такой реакции, а также посоветовали пользователям ограничить фоновые обновления и переустановить приложение.

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