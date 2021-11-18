Грызлов назвал указ Путина о гумподдержке Донбасса ответом на действия Киева

Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) является вынужденным ответом Москвы на действия Киева. Об этом 18 ноября заявил на пресс-конференции полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия», — пояснил он.

Также Грызлов отметил, что целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода.

В понедельник, 15 ноября, Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. В соответствии с этим документом в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров.

Кроме того, согласно этому указу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР, ЛНР и обратно. В свою очередь, МИД Украины расценил это как грубое вмешательство в дела страны и направил РФ ноту протеста.

Тем временем власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который в том числе будет способствовать созданию рабочих мест.

17 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западные партнеры Киева готовы сдерживать Россию «от наступления» не только словами, но и конкретными действиями.

В ответ на высказывание Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оказание Россией гумпомощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые не признали итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. В свою очередь, Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.