Директор Серова назвал сроки выписки певца из больницы

Директор российского эстрадного певца Александра Серова Александр Федорков назвал сроки выписки артиста из больницы.

Как сообщил он телеканалу «Звезда» в четверг, 18 ноября, исполнителя должны выписать в пятницу, 19 ноября. Между тем директор не уточнил, поправился ли артист окончательно.

Александра Серова экстренно госпитализировали в Москве в начале октябре, пишет RT. Врачи поставили ему диагноз COVID-19 и зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски, пишет сайт kp.ru.

Позднее дочь певца Мишель рассказала о положительной динамике состояния ее отца на фоне лечения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.