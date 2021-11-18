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Директор Серова назвал сроки выписки певца из больницы

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Директор российского эстрадного певца Александра Серова Александр Федорков назвал сроки выписки артиста из больницы.

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Как сообщил он телеканалу «Звезда» в четверг, 18 ноября, исполнителя должны выписать в пятницу, 19 ноября. Между тем директор не уточнил, поправился ли артист окончательно.

Александра Серова экстренно госпитализировали в Москве в начале октябре, пишет RT. Врачи поставили ему диагноз COVID-19 и зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски, пишет сайт kp.ru.

Позднее дочь певца Мишель рассказала о положительной динамике состояния ее отца на фоне лечения.

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