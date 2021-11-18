Военный эксперт оценил опасения Британии о попадании F-35 к другим странам

Все страны всегда интересовались чужими военными технологиями — это «гонка за секретами». Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Накануне представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».

Техника тех или иных стран регулярно попадала в руки вероятного противника, указал эксперт.

«Добычей образцов чужой боевой техники всегда занимаются соответствующие спецслужбы. В том числе поднимали и затонувшее иностранное вооружение. Известны случаи, когда во время учебных стрельб представители ФРГ уводили наши торпеды», — рассказал он.

По словам Болтенкова, особый интерес в обломках британского истребителя мог бы представлять блок распознавания системы «свой-чужой», а также оборудование управления оружием.

Военный эксперт уточнил, что у России есть средства подъема объектов со дна моря. Так, он напомнил, что РФ поднимала блоки с упавших в Средиземном море российских палубных истребителей.

Самолет-невидимка стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

Это первая авария с участием самолета RAF F-35B, хотя за последние три года произошло несколько предыдущих аварий с участием истребителей. Например, в сентябре 2018 года пилоту F-35B, морскому пехотинцу США, пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за неисправных трубок двигателя истребителя.