Прямой эфир
Интернет
Суд оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В МВД рассказали о ежегодном снижении смертности в ДТП на 800 человек
Мир
ЛНР сообщила о разрушении украинской армией техникума в Донбассе
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Мир
Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске
Происшествия
Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии
Мир
«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск

Военный эксперт оценил опасения Британии о попадании F-35 к другим странам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все страны всегда интересовались чужими военными технологиями — это «гонка за секретами». Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Плюшки и гаечный ключ: что дает участие в программе F-35
США не хотят допускать Японию в пул партнеров программы истребителя пятого поколения

Накануне представитель минобороны Соединенного Королевства рассказал о том, что страна стремится к оперативному изъятию обломков истребителя F-35 Lightning, чтобы «самолет не попал в руки враждебного государства».

Техника тех или иных стран регулярно попадала в руки вероятного противника, указал эксперт.

«Добычей образцов чужой боевой техники всегда занимаются соответствующие спецслужбы. В том числе поднимали и затонувшее иностранное вооружение. Известны случаи, когда во время учебных стрельб представители ФРГ уводили наши торпеды», — рассказал он.

По словам Болтенкова, особый интерес в обломках британского истребителя мог бы представлять блок распознавания системы «свой-чужой», а также оборудование управления оружием.

Военный эксперт уточнил, что у России есть средства подъема объектов со дна моря. Так, он напомнил, что РФ поднимала блоки с упавших в Средиземном море российских палубных истребителей.

Самолет-невидимка стоимостью £100 млн упал в море после взлета 17 ноября. Самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, авария произошла вскоре после взлета F-35, но, несмотря на инцидент, учебные полеты с участием истребителей продолжаются.

Это первая авария с участием самолета RAF F-35B, хотя за последние три года произошло несколько предыдущих аварий с участием истребителей. Например, в сентябре 2018 года пилоту F-35B, морскому пехотинцу США, пришлось катапультироваться в Южной Каролине из-за неисправных трубок двигателя истребителя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021