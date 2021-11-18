Стала известна причина смерти телеведущей Асмаловской

41-летняя телеведущая детской программы «АБВГДейка», участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени, а не из-за вызванных коронавирусом осложнений, как писали ранее. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил источник «Известий».

По его словам, COVID-19 лишь обострил хроническое заболевание. Оно возникло на фоне злоупотребления спиртными напитками. Асмаловская скончалась в реанимации одной из московских клиник, добавил собеседник издания.

О смерти Асмаловской 16 ноября на странице в Facebook сообщила ее коллега по «АБВГДейке» Татьяна Черняева.

Телеведущая родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

Асмаловская являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратной чемпионкой России среди профессионалов, двукратной финалисткой чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов. Участвовала в шоу «Танцы со звездами» на протяжении двух сезонов, работая в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.