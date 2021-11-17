Умерла телеведущая и актриса Кристина Асмаловская

Ведущая детской программы «АБВГДейка», участница шоу «Танцы со звездами», спортсменка и актриса Кристина Асмаловская умерла в 41 год из-за вызванных коронавирусом осложнений. Об этом 16 ноября на странице в Facebook сообщила ее коллега по «АБВГДейке» Татьяна Черняева.

«В «АБВГДейке» печаль... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте», — написала о телеведущей коллега.

Черняева уточнила, что Асмаловская не была привита — не успела.

Кристина Асмаловская родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

Асмаловская являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратной чемпионкой России среди профессионалов, двукратной финалистка чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов. Участвовала в шоу «Танцы со звездами» на протяжении двух сезонов, работая в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.