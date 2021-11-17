Коллеги телеведущей Асмаловской назвали горем известие о ее смерти

Художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева рассказала, что вся съемочная команда шокирована известием о смерти 41-летней телеведущей Кристины Асмаловской.

По словам худрука, актриса была светлым и добрым человеком.

«Для нас это великое горе, потому что красивые и талантливые не должны уходить так рано. «АБВГДейка» в печали и в шоке», — подчеркнула она в беседе с РЕН ТВ.

Черняева добавила, что прощание с телеведущей состоится 18 ноября. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Актриса скончалась из-за вызванных COVID-19 осложнений. Как уточнила худрук программы, женщина не была вакцинирована, так как не успела привиться. В «АБВГДейке» Асмаловская работала семь лет.

Телеведущая родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

Асмаловская являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратной чемпионкой России среди профессионалов, двукратной финалисткой чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов. Участвовала в шоу «Танцы со звездами» на протяжении двух сезонов, работая в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.