Уролог назвал полезные для мужской репродуктивной системы продукты

Изменения образа жизни и рациона питания способны улучшить фертильность (оплодотворяющую способность сперматозоидов). Неправильное питание, стрессы, алкоголь и малоподвижный образ жизни негативно сказываются на мужском репродуктивном здоровье. В связи с этим мужчине, который планирует стать отцом, желательно придерживаться определенного рациона в питании, так как качество спермы оказывает значительное влияние на зачатие. О том, какие продукты полезны для мужской репродуктивной системы «Известиям» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко.

К продуктам, которые стимулируют выработку сперматозоидов и тестостерона за счет высокого содержания цинка относятся орехи (грецкие, кешью, миндаль и другие) и семена тыквы, отметил специалист. Положительное влияние на гормональный фон и выработку сперматозоидов также оказывают бананы, в которых содержится не только цинк, но и витамины группы В, витамины А и С, а также магний.

«Спаржа содержит большое количество витамина С, который защищает от сперматозоид от негативного воздействия, положительно влияет на мужское здоровье и улучшает качество и количество спермы. Положительное влияние на качество семенной жидкости оказывают и томаты за счет содержащегося в кожуре ликопина, а также молочные продукты (сыры, творог, молоко) за счет содержания кальция», — добавил Моисеенко.

Также уролог отметил важность чеснока и зелени, они содержат необходимое количество витамина В6, а также селена — микроэлемента, влияющего на строение сперматозоидов. В семечках содержится большое количество витамина Е и омега-3, которые также способствуют выработке сперматозоидов хорошего качества.

Также для производства качественной семенной жидкости мужчинам необходимо достаточно белка, для восполнения которого хорошо подойдут нежирные сорта мяса с минимальным количеством холестерина, а именно курица, кролик, телятина, индейка. В рацион также рекомендуется включить рыбу и морепродукты, богатые белком и полиненасыщенными жирными кислотами, улучшающими состояние сосудов и снижающими риск развитие атеросклероза.

Авокадо имеет в составе много витамина Е, который увеличивает подвижность сперматозоидов, тем самым повышает вероятность оплодотворения. Положительное влияние на подвижность сперматозоидов также может оказать включение в рацион куриных яиц, которые содержат белок и более десяти витаминов и микроэлементов, а также лецитин.

«Тем не менее, вопрос зачатия не решается только питанием, необходимо скорректировать образ жизни, отказаться от вредных привычек (алкоголя, курения). При возникновении проблем с зачатием ребенка обратиться к врачу-андрологу», — заключил Моисеенко.

Ранее врач-уролог, врач УЗД Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал про то, как сохранить мужское здоровье на протяжении жизни. По словам эксперта, ежегодно следует обследовать предстательную железу, включая прохождение специализированной лабораторной диагностики, УЗИ предстательной железы и консультацию врача-уролога по результатам обследования.