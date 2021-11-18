Боксер Лебедев поздравил Тима Цзю с победой

Денис Лебедев, российский боксер и чемпион мира по версиям WBA и IBF, поздравил с победой в поединке за чемпионские титулы WBO Тима Цзю — сына Кости Цзю, выдающегося боксера СССР, заслуженного мастера спорта и абсолютного чемпиона мира среди профессионалов. Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

«Однозначно поздравляю Тима Цзю с победой, болею за него, как за Костю, даже еще сильнее. За кого же мне еще болеть, за его противника, что ли? Только за Тима. И друзья мои тоже следят и поддерживают Тима. Настолько он похож на Костю, что даже по некоторым боям можно просчитать, как он будет действовать, вот такое сходство между ними», — рассказал Лебедев.

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за титулы чемпиона в первом среднем весе в австралийском городе Голд-Косте единогласным решением судей: 107-120, 108-119, 107-120, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день поздравил Тима Цзю с победой его отец. В ответ Тим поблагодарил отца и всю Россию за поддержку.

Всего на счету Тима 20 боев, в 15 из которых он отправил соперника в нокаут, и ни одного поражения.