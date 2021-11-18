Небензя рассказал о гуманитарной помощи России Афганистану

Россия отправит в Афганистан продовольствие и медикаменты. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя, передает телеканал «Известия». Он отметил, что первоочередная задача — оказание Кабулу гумпомощи. В Афганистане до сих пор нет стабильности. Экономическая ситуация пока остается крайне сложной. По мнению представителя России при ООН, это происходит во многом из-за того, что Кабул имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов, или $9,4 млрд. Значительная часть счетов заморожена США

«Как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ ООН, фондовых программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся», — сообщил Небензя.

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