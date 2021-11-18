Власти предусмотрят дополнительные средства на социалку и электронную промышленность

На модернизацию социальной инфраструктуры на 2022–2024 годы дополнительно выделят более 200 млрд рублей, на развитие электронной промышленности — 125 млрд, а на строительство дорог в регионах — 60 млрд. Кроме того, возрастут субсидии авиакомпаниям, помощь инвалидам и финансирование диагностики заболеваний у новорожденных.

Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на будущую трехлетку (документ есть в распоряжении «Известий»). Всего кабмин намерен перераспределить около 2 трлн расходов на ближайшие три года.

Указанные корректировки основного финансового документа были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября. Теперь их должны утвердить на пленарном заседании нижней палаты 23 ноября.

Поправки предусматривают ряд новых статей расходов, не упомянутых в редакции первого чтения. Самые крупные дополнительные суммы денег, согласно поправкам кабмина, в ближайшие три года направят на капитальный ремонт 4,5 тыс. школ — 200,6 млрд рублей. 125 млрд рублей решено дополнительно направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. На диагностику заболеваний у новорожденных пойдет 5,2 млрд рублей, а на мероприятия в сфере химической и биологической безопасности отведено 1,5 млрд рублей.

Одобренные поправки единороссов предусматривают дополнительное финансирование в размере 100 млрд рублей. Из них 60 млрд направят на развитие региональных автодорог, 9 млрд — на капремонт студенческих общежитий, 7,4 млрд — на обеспечение интернетом малых населенных пунктов, около 6,5 млрд — на жилье для инвалидов.

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