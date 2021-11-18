Трамп назвал парад талибов с военной техникой США «печальным зрелищем»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трап назвал демонстрацию талибами («Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на параде в Кабуле американской военной техники «печальным зрелищем». Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

«Большой военный парад, который провели талибы, показав сданную им американскую технику на $85 млрд, стал очень печальным зрелищем. То, как был проведен вывод войск из Афганистана — сильнейший позор в истории нашей страны», — заявление Трампа, распространенное его пресс-службой, передает Insider Paper.

30 августа Трамп, заявил, что США должны ответить «недвусмысленной военной силой», если движение «Талибан» откажется вернуть военное оборудование, которое было оставлено в Афганистане. По словам бывшего президента, если военное снаряжение не будет возвращено, Штаты должны либо забрать его, либо разбомбить.

26 августа Дональд Трамп указал, что его президентство помогло бы избежать трагедии в Кабуле. При этом он обрушился с критикой в адрес действующего президента США Джо Байдена: по словам Трампа, в Белом доме нельзя проявлять слабость.

20 августа он заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.