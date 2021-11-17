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Кислородный газификатор запустят в Орловской больнице имени Боткина

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В Орловской городской больнице им. С.П. Боткина в декабре запустят кислородный газификатор, который будет производить тысячу литров кислорода в минуту. Глава департамента промышленности и торговли региона Максим Петров рассказал, что в Орле и Мценске есть два предприятия, которые получают жидкий кислород и перетаривают его в баллоны, далее развозящиеся по ЛПУ. При этом в Орловской области нет ни одной организации, которая занимается производством кислорода, передает InfoOrel.ru.

«В среднем одному пациенту по инструкции в сутки должно быть обеспечено при лечении от 10 до 30 кг кислорода. Орловская область потребляла в июле 6–7 т кислорода в сутки, на сегодняшний день это 15–16 т в сутки», — отметил Петров.

По его словам, регион получил от Минпромторга РФ средства еще на два концентратора — 64 млн рублей. Их должны запустить в работу в январе — начале февраля.

Ранее в Больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко в Орле начались пусконаладочные работы на кислородной станции. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. «Это станет хорошим подспорьем, позволит обеспечить резерв медицинского кислорода», — подчеркнул глава региона. Установленные резервуары имеют мощность заполнения до 30 т кислорода.

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