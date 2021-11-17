Суд во Франции признал Россию собственником храма Архангела Михаила

Суд во Франции признал Российскую Федерацию собственником храма Архангела Михаила в Каннах. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило посольство РФ в Париже.

Решение вынесено судом Граса 9 ноября. Посольство рассчитывает, что запущенное в последние годы здание церкви восстановят совместными усилиями.

«По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность этого объекта российскому государству и наши законные права на него», — следует из сообщения посольства.

Дипведомство высоко оценило содействие Русской православной церкви, а также внимание со стороны российской общественности, представители которой проживают во Франции. Также дипломаты поблагодарили сотрудников мэрии Канн, которая выступала за скорейшее возрождение храма как одного из важных центров русской духовности и культуры во всей Франции.

Храм был построен в 1894 году на пожертвования русской общины. Три года спустя на территории храма был построен четырехэтажный дом для священников и причта. С одобрения императора Николая II вся земля и возведенная на ней недвижимость были приняты в собственность и ведение Священного синода 3 ноября 1897 года, то есть в собственность Российской империи.

Церковь принадлежит Московскому патриархату. В 2014 году Россия получила от Франции право собственности на Архангело-Михайловский храм. В том же году бывший глава Русской православной культовой ассоциации Владимир Янсен начал судебный процесс против России, оспаривая право собственности на церковь.

В 2011 году в Свято-Никольском соборе в Ницце состоялась передача ключей от администрации президента РФ настоятелю собора — протоиерею Николаю Озолину. До 2011 года храм находился в ведении прихода Экзархата русских церквей в юрисдикции Константинопольского патриарха.

Французский суд подтвердил право собственности РФ на храм святителя Николая в Ницце в мае того же года.