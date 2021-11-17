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СКР возбудил уголовное дело против депутата КПРФ Самсонова по статье о педофилии

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Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, недавно задержанный по подозрению в педофилии, в знак несогласия со следственными действиями объявил голодовку. Об этом 17 ноября со ссылкой на адвоката парламентария Наталью Касилову сообщает VL.ru.

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По данным портала, Самсонов объявил о голодовке прямо в следственном отделе, куда его доставили ранее в этот день. Кроме того, по словам Касиловой, из-за предъявленных обвинений у ее подзащитного подскочило давление, и он пожаловался на плохое самочувствие. В связи с этим к зданию Следственного комитета прибыла бригада скорой помощи.

В среду депутат Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие проводит допросы свидетелей и потерпевшего. Кроме того, в квартире депутата местного заксобрания были проведены обыски.

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