Украинцев в Польше возмутило название нового блюда в Burger King

Название нового бургера Goudomor, представленного в меню сети ресторанов фаст-фуда Burger King, возмутило украинскую диаспору в Польше. Об этом сообщили 17 ноября СМИ Польши.

Название Goudomor образовано от сорта сыра «Гауда». В состав бургера в том числе входит двойная говяжья котлета, три ломтика сыра, соленые огурцы и горчица.

Реклама не понравилась местной украинской диаспоре из-за ассоциаций с голодомором.

«На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом», — отметил в беседе с порталом Warszawawpigulce глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурк.

Люди, далекие от истории, отсылку не поймут, а разбирающиеся в ней вспомнят о тотальном голоде, добавил он.

В начале 1930-х годов массовый голод повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек) на территории СССР, в частности на Украине. В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Киев призывает другие страны также признать голодомор.

В России такие действия назвали попыткой переписать историю.