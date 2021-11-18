Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"»

Режиссер: Уэс Андерсон. В ролях: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе

Сотрудники «Французского вестника», популярного американского журнала в вымышленном французском городке Аннуи-на-Блазе, собираются опубликовать некролог по случаю смерти своего любимого редактора, уроженца штата Канзас Артура Ховицера-младшего. Воспоминания журналистов оформляются в четыре новеллы. А было в жизни Ховицера достаточно: любовь и смерть на баррикадах в разгар студенческого бунта, наркотики, изысканная кухня. Короче — и смех, и грех.

В прокате с 18 ноября

«Вне себя»

Режиссеры: Александр Дулерайн, Клим Козинский. В ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Котова-Дерябина, Аглая Тарасова

Главный герой сериала — гениальный финансист Дмитрий, страдающий психическим расстройством: он постоянно окружен умершими людьми. Но у него есть цель — вернуть опеку над сыном и раскрыть убийство жены, которую нашли мертвой в постели с таким же мертвым любовником. И помогают Дмитрию как раз фантомы.

С 18 ноября на видеосервисе Premier

«Плюшевый Бум!»

Режиссеры: Денис Чернов, Илья Куприянов

Полнометражная анимационная семейная комедия о похищении волшебного рубина. Вор экстра-класса Макс собирается вывезти его из страны и прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум. Но всё идет не по плану, когда медвежонок по ошибке попадает в магазин игрушек. Саундтрек к мультфильму записали Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!», и его сын Энджел.

В прокате с 18 ноября

Театр

«Лолита»

Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Николина Калиберда, Алиса Тарасенко, Александр Чернявский, Игорь Скрипко, Виктория Заславская, Яна Прыжанкова, Юрий Голубцов, Андрей Молотков

Премьера спектакля по пьесе Эдварда Олби, написанной по мотивам романа Владимира Набокова. Классический образец проникновения в полузапретную зону исследования греха, граничащего с преступлением. Драма главного героя вырастает из безумия страстей и вседозволенности порока. Создателям было важно разобраться в тонких и болезненных переживаниях героя, запутавшегося в своих искренних чувствах, и его жертвы.

18, 19 и 20 ноября, 19:00, театр «У Никитских ворот»

«Город Калягинск. Игрок ФМ»

Режиссер: Влад Маленко. В ролях: Александр Калягин, артисты труппы театра Et Cetera

К 200-летию Федора Михайловича Достоевского театр подготовил свое подношение великому русскому писателю. Арт-городок Калягинск традиционно зовет к себе интересных людей, а на этот раз всё это произойдет на улице Достоевского. Зрителей ждут встречи с виолончелистом Бориславом Струлевым, писателем Игорем Волгиным, известной рок-группой «Ундервуд», пианистом Борисом Березовским.

23 ноября, 19:00, театр Et Cetera

«Белая уточка»

Режиссер: Борис Константинов. В ролях: Екатерина Малетина, Максим Кустов, Александр Сидоров, Ренат Шаймарданов

Этно-хоррор для смелых зрителей, которые не против пощекотать себе нервы. Эта жуткая сказка о коварной ведьме, превратившей молодую Княгиню в белую уточку, была не случайно выбрана режиссером: разговор с подростками, которые перестали ходить в театр кукол, хотелось поддержать именно благодаря мистической теме. А еще здесь представлено безграничное фольклорное богатство: в спектакле звучат народные музыкальные инструменты, среди которых — рог, варган, лютня и барабан. Музыкальное оформление — Николая Шамшина.

19 ноября, 16:00; 20 ноября, 16:00 и 19:30, Театр кукол имени С. В. Образцова

«Графиня де Ла Фер»

Фото: пресс-служба рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер»

Режиссер: Александр Рагулин. В ролях: Анастасия Крылова, Ростислав Колпаков, Юлия Чуракова, Евгений Вальц, Игорь Балалаев, Александр Казьмин

Премьера рок-мюзикла об интригующей и мистической предыстории персонажей романа Александра Дюма «Три мушкетера». Создатели приоткрывают завесу тайных отношений между графом де Ла Фер — будущим Атосом — и его юной супругой. Яркий акцент постановки — звездный состав артистов, занятых в мюзикле.

24 ноября, 19:00, концертный зал «Измайлово»

«Чайка (новая версия)»

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Марина Зудина, Сергей Чонишвили, Игорь Хрипунов, Роза Хайруллина, Светлана Колпакова, Игорь Миркурбанов, Сергй Сосновский

Режиссер, а вместе с ним и актеры демонстрируют нам подлинную «жизнь человеческого духа». Перед зрителем — семейная интимная драма; такая, за развитием которой следишь, словно сквозь замочную скважину; к которой прислушиваешься, словно находишься в соседней комнате. Словом, новая «Чайка» — это подлинная драма: возможно, как раз такая, какой и замышлял ее Чехов.

21 ноября, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

«Оркестр Маленко»

Московский театр поэтов представляет музыкально-поэтический спектакль по мотивам новой книги его художественного руководителя Влада Маленко «Море волнуется разное». В повествовании найдется место и лирическим мотивам, и гражданской позиции, и юмору. Музыку для спектакля создал легендарный Сергей Летов. Важная часть и отличительная особенность постановки — использование видеоарта в качестве декораций.

19 ноября, 19:00, «Есенин-центр»

Выставки

«Шедевры Русского музея. «Смолянки» Дмитрия Левицкого»

К 150-летию Исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году, Русский музей привез из Петербурга в Москву свои сокровища. Основа экспозиции — серия портретов из цикла «Смолянки» известного отечественного художника второй половины XVIII века Дмитрия Левицкого. Это признанные шедевры мирового значения.

До 14 февраля, Исторический музей

«Знаки в саду»

Эта первая персональная выставка художницы Полины Шилкините, знакомящая нас с тремя ее живописными сериями. Они объединены мотивами дома и его эмоционального переживания, которые выливаются у художницы в образ сада. В своем творчестве Полина Шилкините ориентируется на классиков: на графичность и «женский взгляд» Кики Смит и Луизы Буржуа, на работу с цветом Дэвида Хокни.

До 22 декабря, Галерея 30/7

«Таинственная Сибирь»

Зрителям будут представлены более 100 работ 35 художников из разных регионов Сибири. Выставку будет сопровождать дополнительная программа: лекции об искусстве, показы документальных фильмов, мастер-классы для детей и творческие встречи. Проект призван представить свежий и актуальный срез работ нового поколения сибирских художников и заинтересовать этим творчеством столичного зрителя.

С 20 до 28 ноября, центральный зал Союза художников России, Западное крыло Новой Третьяковки

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Пер Арнольди

На выставке представлены 34 плаката, созданных художниками из Дании и России. Все художники — с активной жизненной позицией. Их работы посвящены 17 актуальным векторам развития нашей цивилизации: ликвидации голода и нищеты, обеспечению гендерного, социального и расового равенства, сохранению и рациональному использованию океанов, защите и восстановлению лесов и многому другому.

До 19 декабря, Музей-заповедник Царицыно, Большой дворец, Казаковский зал

«Шедевры русского искусства из американских коллекций»

Филипп Малявин

Выставка организована нью-йоркской галереей ABA — одной из самых компетентных зарубежных организаций, занимающихся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. В экспозицию вошли произведения Роберта Фалька, Давида Бурлюка, Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Ивана Пуни и других.

До 12 декабря, Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств, Галерея искусств Зураба Церетели

«Фонды РОСИЗО. Обновление»

Впервые с 2016 года РОСИЗО сделало выставку поступлений в свои фонды. Посетители увидят работы 1960-х годов, произведения, представляющие искусство 1970-1980-х, а также творчество современных живописцев. Среди авторов картин — Алексей Жабский, Борис Макаров, Иван Лубенников, Александр Лабас, Илья Гапонов, Денис Ичитовкин и другие.

До 23 января, Выставочные залы РОСИЗО

Концерты

Концерт Хиблы Герзмавы и Элины Гаранчи

Фото: Международное концертное агентство Moscow Nights

Знаменитые оперные дивы, покорившие мировой музыкальный Олимп, будут впервые выступать вместе. Концерт примадонн классической сцены состоится в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет Фабио Мастранджело. Мероприятие пройдет в рамках XIX Международного фестиваля классической музыки «Хибла Герзмава приглашает…».

24 ноября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал

Queen Best Hits

В этом году исполняется 75 лет со дня рождения великого Фредди Меркьюри. Для поклонников его таланта Дом музыки представляет проект с участием оркестра «Русская филармония», шведских и итальянских артистов, а также солистки Большого театра Дарьи Зыковой. В программе — легендарные хиты группы Queen, в том числе все композиции с альбома Barcelona.

23 ноября, 19:00, Московский международный Дом музыки, Светлановский зал

Фестивали

RIFF

Кадр из фильма «Из Италии на Восток»

VIII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF откроется роудмуви-комедией «Из Италии на Восток» Антонио Пизу. Представят картину ее сценаристы Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути. На фестивале зрители увидят новейшие работы знаковых итальянских режиссеров и актеров: Пупи Авати, Джорджо Пазотти, Алессандро Гассманна, Валерии Бруни-Тедески, Микаэлы Рамаццотти, Паолы Кортеллези и других. В рамках мероприятия также пройдут День Рима, День Неаполя, День Севера Италии — с лекциями и рассказами о повседневной жизни итальянцев.

С 19 по 28 ноября, киноцентр «Октябрь»