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Попова заявила об увеличении в РФ числа найденных штаммов гриппа

Попова: В России учеличивается число обнаруженных штаммов гриппа
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Число найденных в России штаммов гриппа растет. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас увеличивается количество найденных штаммов (гриппа — Ред.). То есть недавно было 70, потом 150 в неделю, потом 200 (штаммов) настоящего вируса гриппа. Он здесь, он рядом»,— сказала она на заседании думского комитета по здравоохранению.

Попова отметила, что вирус гриппа H3N2 в этом году пришел рано — еще в августе. По ее словам, в целом в стране привиты от гриппа 60%.

Вместе с тем она также сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в настоящее время снижается в стране.

Ранее, 9 ноября, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что почти 40 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа. Привиты в общей сложности 65%.

1 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, что вопросы о вакцинации стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа. Так, в период с 4 по 15 октября специалисты провели более 68 тыс. консультаций. Чаще всего россияне интересовались противопоказаниями, подготовкой, а также пунктами вакцинации против гриппа.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

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