В Минздраве назвали число привитых от гриппа россиян

Почти 40 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Привиты в общей сложности 65%… это составляет почти 40 млн человек», — отметил чиновник.

Министр уточнил, что поставки вакцины почти во все регионы составляют 92% от заявленной потребности. Остальное доставят на этой и следующей неделе.

Мурашко подчеркнул, что кампания по вакцинации идет во всех регионах страны, пишет RT. Кроме того, отметил он, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек, сообщает НСН.

Министр также заявил, что благодаря нерабочей неделе в России удалось создать перелом в ситуации с коронавирусом. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что пять регионов приняли решение о продлении режима нерабочих дней, отмечает телеканал «Звезда». Также за нерабочие дни в стране увеличились темпы вакцинации — прививки сделали 3,7 млн человек.

Он отметил, что на данный момент под наблюдением врачей находятся 1 360 000 человек, пишет агентство городских новостей «Москва».