Эксперты рассказали о ситуации с недоношенными младенцами в России

Выхаживание недоношенных новорожденных — сложнейшая клиническая задача, но современные медицинские технологии позволяют эффективно помогать в ее решении. Об этом в среду, 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, «Известиям» рассказал специалист по медицинскому оборудованию для неонатологии «Dräger Россия» Дмитрий Олексюк.

Эксперт привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым в последние годы в мире наблюдается существенное снижение уровня младенческой смертности: например, в России этот показатель к 2019 году снизился более чем на 50% по сравнению с 2000 годом. Причина заключается в совершенствовании технологий и оборудования, позволяющих выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела.

«Недоношенный ребенок рождается с незрелыми органами и системами, он чрезвычайно зависим от внешнего окружения. Причем чем меньше срок его рождения, тем выше его зависимость. Создание условий, максимально близко моделирующих внутриутробное существование для таких малышей, является очень важной и технологически сложной задачей. Необходимо обеспечить уровень температуры, влажности, освещенности, шумовой нагрузки и ряда других параметров в микросреде, окружающей новорожденного, аналогичных таковым до его рождения», — объяснил Олексюк.

Специалист подчеркнул, что современные инкубаторы обладают этими возможностями — они регулируют температуру воздуха, окружающую малыша в пределах термонейтральной зоны, в этих пределах он не тратит свою энергию на поддержание температуры тела, а направляет ее на свои рост и развитие.

Управление температурой подчиняется сложным алгоритмам, позволяющим подготовить новорожденного к жизни вне инкубатора. Регулирование уровня влажности возможно в широких пределах. Верхняя граница позволяет достичь уровня 99%, что практически соответствует внутриутробному уровню влажности. Кроме того, инкубатор позволяет контролировать величину уровня шума и освещенности, обеспечивая необходимый охранительный режим для правильного формирования центральной нервной системы.

«Таким образом, выхаживание глубоко недоношенных новорожденных — это сложнейшая клиническая задача, и современные медицинские технологии позволяют эффективно помогать в ее решении», — подчеркнул Олексюк.

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом» Денис Аксенов, в свою очередь, рассказал, что в России были случаи, когда врачам приходилось выхаживать детей, рожденных с массой тела 430–460 г. Он также добавил, что когда в России стали активно развиваться перинатальные центры и были приняты критерии живорожденности (живорожденным считается ребенок, появившийся на свет начиная с 22-й недели), случаев выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела стало значительно больше и есть хорошие результаты, несмотря на то что в дальнейшей реабилитации и адаптации таких детей есть немало подводных камней.

«Одно дело выходить ребенка и пронаблюдать год, другое дело долгосрочные перспективы его психического и интеллектуального развития, то, как он будет развиваться в 10, 15, 17 лет. Применение передовых технологий в сочетании с высокой квалификацией медицинского персонала повышает шансы на успешную дальнейшую реабилитацию и адаптацию, но то, как она будет в итоге реализована, конечно, во многом ложится на плечи родителей, поскольку такие дети требуют очень много внимания», — заключил Аксенов.

11 ноября в Книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом недоношенном ребенке в истории. Кертис Минс родился в прошлом году в штате Алабама при сроке беременности матери в 21 неделю и один день с массой тела 420 г. Он и его сестра появились на половине положенного срока, дети были помещены в реанимацию, но девочка умерла через день после рождения. То, что ее брат выжил, врачи называют чудом.

6 апреля сообщалось, что специалисты Коломенского перинатального центра сумели выходить младенца, который родился на 28-й неделе беременности и весил всего 480 г.