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Адвокат сбившей детей девушки удивился решению прокурора обжаловать приговор

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Адвокат Альберт Якубов, представляющий интересы 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая получила пять лет колонии по делу о гибели двоих детей в ДТП в Москве, был удивлен решением столичной прокуратуры обжаловать приговор Башкировой. Об этом в среду, 17 ноября, Якубов сообщил в беседе с «Известиями».

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«Был удивлен, так как государственный обвинитель в суде после приговора был доволен итогом. У них тоже есть 10 дней на обжалование решения суда», — заявил адвокат.

Ранее в этот день прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный 15 ноября 2021 года Солнцевским районным судом в отношении Башкировой.

Ведомство просит суд назначить девушке новый приговор по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

В понедельник, 15 ноября, суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Авария произошла 16 июля. Башкирова за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе на улице Авиаторов наехала на троих детей. Всем им потребовалась медицинская помощь. Малыши четырех и пяти лет скончались в больнице. Выжила только девятимесячная девочка. У одного из погибших мальчиков был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

19 июля отец обвиняемой Эдуард Башкиров причинами аварии назвал малый опыт вождения у дочери и наличие на дороге грузового автомобиля.

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