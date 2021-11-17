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Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

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Кембриджский словарь английского языка назвал слово «настойчивость» (perseverance) главным словом 2021 года. Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

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«Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря — это слово «настойчивость» (perseverance)», — говорится в публикации.

Отмечается, что в общей сложности в 2021 году определение этого слова в словаре искали свыше 243 тыс. раз. Наибольшее число из этих поисковых запросов было зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

Менеджер издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс пояснил, что редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года.

«Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов», — цитирует Николса телеканал Sky News.

Марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 18 февраля. Там аппарат с 22 июля собирает информацию о самых древних слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

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