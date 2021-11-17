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Адвокат оценил отказ освободить полицию от преследования

Адвокат Кудряшов оценил отказ освободить полицию от преследования
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Исключение из редакции законопроекта о расширении полномочий полиции нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, является правильным, так как в случае ее принятия совершаемых в стране преступлений могло стать больше, заявил «Известиям» в среду, 17 ноября, адвокат Константин Кудряшов.

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«На сегодняшний день сотрудники полиции подлежат уголовной ответственности, и нынешний отказ в принятии поправки означает, что сохранится существующая практика, то есть сотрудники правоохранительных органов подлежат ответственности наряду с другими гражданами», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Отмечалось, что инициатива в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий.

Зампред комитета Эрнест Валеев отметил, что к принятию рекомендована поправка, которая исключает из исходной редакции законопроекта норму о том, что полицейские не подлежат преследованию за действия, которые они совершили при исполнении в установленном законодательством порядке и обоснованно, пишет ТАСС.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Согласно документу, полицейским могут предоставить полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания.

Кроме того, закон «О полиции» хотят дополнить статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», которая определяет, в каких случаях сотрудник правоохранительных органов вправе вскрыть авто и проникнуть в него. Так, полицейских могут наделить правом проникать в транспортные средства для обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также в других случаях.

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