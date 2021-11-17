Прямой эфир
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине
Общество
В Москве создадут единую цифровую базу животных в приютах
Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре
Общество
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Мир
В Германии заявили об убытках из-за простоя «Северного потока – 2»
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду, 17 ноября, рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.

Отряд, перестройся: в Москве одобрили проведение реформы полиции
Сокращения сотрудников столичного ГУВД пройдут в нескольких подразделениях и окружных отделах

Отмечается, что инициатива в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий, пишет ТАСС.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Согласно документу, полицейским могут предоставить полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания.

Кроме того, закон «О полиции» хотят дополнить статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», которая определяет, в каких случаях сотрудник правоохранительных органов вправе вскрыть авто и проникнуть в него. Так полицейских могут наделить правом проникать в транспортные средства для обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также в других случаях.

В ноябре 2020 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому максимальные штрафы для граждан за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии могут повысить до 20 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021