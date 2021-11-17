Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду, 17 ноября, рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.

Отмечается, что инициатива в том числе определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий, пишет ТАСС.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Согласно документу, полицейским могут предоставить полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания.

Кроме того, закон «О полиции» хотят дополнить статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», которая определяет, в каких случаях сотрудник правоохранительных органов вправе вскрыть авто и проникнуть в него. Так полицейских могут наделить правом проникать в транспортные средства для обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также в других случаях.

В ноябре 2020 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому максимальные штрафы для граждан за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии могут повысить до 20 тыс. рублей.