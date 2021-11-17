Около 9 тыс. т овощей собрали в теплицах Рязанской области

С начала 2021 года в теплицах Рязанской области удалось собрать около 9 тыс. т овощей закрытого грунта. Сельхозпроизводители вырастили более 5 тыс. т тепличных огурцов, 3,7 тыс. т помидоров и 8 т прочих овощей, таких, как баклажаны, сладкий перец, салат и томаты черри.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное правительство, объем произведенной в этом году продукции пока не превышает объем прошлого года.

В 2020 году в Рязанской области был собран рекордный урожай тепличных овощей — 11,1 тыс. т. Это в 5 раз больше того, что вырастили в теплицах в 2019 году. Таких результатов удалось достичь благодаря запуску современного высокотехнологичного тепличного комбината пятого поколения.

В Рязанской области тепличные овощи выращивают компании «Рязанские овощи», «Ветер перемен», а также фермеры Рыбновского и Рязанского районов.