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В КПРФ раскрыли подробности задержания подозреваемого в педофилии депутата

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В распоряжении «Известий» есть видеозапись с места обысков в жилище депутата КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

В настоящее время следственные действия проходят в квартире парламентария во Владивостоке. Сюда прибыли его однопартийцы.

Об обстоятельствах задержания рассказала Елена Пономарева, член КПРФ, помощница депутата заксобрания Приморского края Натальи Кочуговой. Она уточнила, что мужчина был задержан по пути в Уссурийск.

Самсонов был задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, около двух лет назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении.

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