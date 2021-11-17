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Валуев назвал непредсказуемым исход боя Орлова и Наврузова

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Экс-чемпион мира и комментатор боксерского вечера на РЕН ТВ Николай Валуев назвал непредсказуемым исход боксерского поединка Евгения Орлова и Гаджи Наврузова, который 26 ноября покажет телеканал РЕН ТВ.

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«Этот вечер можно назвать вечером тяжеловесов. Нельзя говорить однозначно, что Орлов одержит победу в этом поединке. Это бокс. Один удар может решить всё», — сказал Валуев.

Для Наврузова это состязание в профессиональном боксе станет дебютным. Он является чемпионом мира по тайскому боксу.

«Я один раунд только тренируюсь. Прихожу, побью и всё, хватит. На этом всё закончится, бой. Можете Жене так и передать, пусть долго не готовится», — сказал спортсмен.

Также в этот вечер состоится поединок Коллинса Омонди Оджала и Павла Шульского.

Ранее, 14 ноября, боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе и в новом поединке против боксера Игора Адиэле Маседу да Сильвы он готов к победе.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

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