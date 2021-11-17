Ростовские власти потратят на Смешариков и инсталляции 26 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону собираются провести уже второй аукцион по поиску поставщика украшений к Новому году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В планах — установка на территории города нескольких световых инсталляций в виде световых арок и замков, оборудование фотозоны с иллюминацией в виде коробки с новогодним подарком, в котором находится елка, а также большой арки с фигурами Смешариков у кинотеатра «Ростов». На все эти работы, включая установку и демонтаж, выделяется порядка 19,5 млн рублей.

Ранее власти разместили еще один тендер на покупку декораций для украшения города к Новому году. На эти цели планируется выделить 7,2 млн рублей, пишет RostovGazeta.

В конце октября общественники раскритиковали проект реконструкции сквера у Дома книги на углу Большой Садовой и проспекта Буденновский в Ростове-на-Дону. Они назвали его «жутким» с точки зрения эстетики, посчитав, что проект отражает пренебрежительное отношение к зеленым насаждениям, а также уродует стиль пространства.