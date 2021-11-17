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В КНР разработали быстродействующую вакцину против COVID-19

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Китайские биологи разработали интраназальную вакцину от коронавируса нового типа на основе вируса гриппа. После применения препарата иммунитет формируется всего через сутки после приема. Это следует из данных ученых, опубликованных на портале bioRxiv 15 ноября.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

Ученые изменили геном возбудителя гриппа, чтобы он не мог размножаться в организме человека, но при этом заставлял его клетки производить белки COVID-19.

Безопасность и эффективность вакцины проверили на хорьках и хомяках. Опыты показали, что после введения препарата у животных не появлялись симптомы гриппа у животных, а иммунитет к коронавирусу сформировался.

Отмечается, что первые положительные эффекты от введения прививки начинали появляться уже в первые сутки после вакцинации. Вирус проникал в организм только что привитых грызунов, но при этом животные не гибли от инфекции, не теряли вес, а также не испытывали никаких явных симптомов COVID-19.

Первые две фазы испытания вакцины на людях уже начались, в них участвует более тысячи здоровых жителей Китая.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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