Психолог рассказал о способе простить себя за совершенные ошибки

Психолог Александр Шахов сказал, что существует лишь один эффективный метод, чтобы прекратить винить себя за совершенные в прошлом ошибки.

«Самый лучший способ не думать о прошлых ошибках — думать о будущем: пока вы пытаетесь решить проблему прошлого, которой уже не существует и которая не оказывает на вас никакого влияния, вы не движетесь вперед», — пояснил он 17 ноября в беседе с Пятым каналом.

Согласно методу Шахова, для начала нужно определить мысль, которая постоянно не дает покоя. Затем записать это разрушающее утверждение мелкими темными буквами и перевернуть лист. На оборотной стороне написать крупными яркими буквами замещающую мысль, ту, которую стоит подумать вместо нее.

В качестве примера Шахов привел такую фразу: «Меня ждет мужчина, который полюбит и сделает меня счастливой».

После этого, сказал психолог, необходимо засечь время (10 секунд) и читать фразу с негативной мыслью о совершенной в прошлом ошибке, а затем тут же перевернуть лист и читать позитивное утверждение уже 30 секунд.

При этом он подчеркнул, что для закрепления результата нужно ежедневно тренироваться утром и вечером в режиме 10 секунд негатива — 30 секунд позитива, и всего через три недели, мозг переключится и появится полезная привычка.

«Никакого другого способа решить проблему не существует: нужно создавать новое позитивное будущее и настоящее, замещая негативные мысли позитивными», — резюмировал специалист.

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