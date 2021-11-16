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Психолог назвал способ избежать выгорания на работе

Психолог Латыпов назвал способ избежать выгорания на работе
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Способность переключаться между делами в течение рабочего дня поможет избежать выгорания и стресса даже осенью и зимой, уверен психолог Марат Латыпов.

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«В течение дня важно брать небольшой перерыв и заниматься чем-то другим. Да просто позвонить ребенку или другим близким, чтобы происходили эмоциональные всплески во время работы», — пояснил специалист в беседе с «Федеральным агентством новостей» 15 ноября.

Латыпов отметил, что как бы ни затягивала рутина, на работе и дома нужно переключать внимание на другие секторы, перемешивать их. Если работа поглощает без остатка, чтобы не сгореть на ней эмоционально, нужно найти что-то приятное только для вас, нечто вдохновляющее.

«Когда появляется слово «вкусно», когда появляется слово «интересно» — появляются эмоциональные всплески, радость, удовольствие в организме. И тогда появляются силы, энергия и любовь к работе и к тому, что ты делаешь», — добавил психолог.

В конце сентября врач-психиатр и психолог Янина Крджацян рассказала о состоянии эмоционального выгорания. Оно похоже на мозоль, которая защищает от дальнейшего воздействия. Такая защитно-приспособительная реакция головного мозга — нормальное явление, которое не нужно демонизировать, так как его появление «закономерно, контролируемо и корректируется», отметила она.

Ее коллега, психолог «МЕДСИ Premium» Екатерина Кулагина объяснила, почему эмоциональное выгорание особенно активно осенью и что с ним делать. Она подробно перечислила причины этого состояния и поделилась рекомендациями, как его избежать или минимизировать последствия, если проблема уже охватила вас.

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