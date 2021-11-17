Прямой эфир
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Политик связал задержки с запуском СП-2 с прошедшими в ФРГ выборами
Мир
Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
Мир
Боррель призвал Белоруссию к восстановлению порядка на границе с Польшей
Мир
Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре

Пентагон выразил беспокойство рекордной инфляцией США

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Пентагоне обеспокоены темпами инфляции в США. Потребительские цены по итогам октября резко выросли до 6,2% в годовом значении, передает телеканал «Известия». Показатель достиг рекордной отметки с 1990 года, тогда он составил 6,3%. Только за прошлый месяц цены подскочили на 0,9%. Инфляция может увеличить стоимость вооружения. Платить придется больше как по действующим, так и по будущим контрактам. Военные-промышленные компании уже столкнулись с кризисом в цепочке поставок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021