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ОНФ выявил низкое качество охраны школ и больниц

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Как выяснили «Известия», Бюро расследований Общероссийского народного фронта обратилось к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных объектов, которые сегодня серьезно занижают стоимость соответствующих услуг. К такому выводу общественники пришли, проведя собственное расследование по изменению цен заключенных контрактов (документ имеется в распоряжении «Известий»). В нем указано 50 организаций с демпингом на оказание услуг охраны.

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В список ОНФ попала, например, ГБУЗ «Городская больница Анапы» в Краснодарском крае. Начальная цена контракта по ее охране в результате аукциона снизилась с 10,25 млн до 3,38 млн рублей. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 млн до 6,29 млн рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н.Э. Баумана: с 91,99 млн до 58,41 млн рублей.

«Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов — просто катастрофа», — пояснил «Известиям» руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

В связи с этим ОНФ предлагает изменить процедуру проведения закупок на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений. По мнению общественников, ее надо проводить не в форме аукциона, как сейчас, когда побеждает тот, кто предложит ниже цену, а с помощью электронных торгов. В случае конкурса к его участникам предъявляются более высокие требования, которые позволяют установить надежность исполнения контракта. Одним из них в ОНФ предлагают сделать стандарт охранных услуг.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Скупой заплатит: ОНФ выявил низкое качество охраны школ и больниц»

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