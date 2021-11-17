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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 ноября

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Переменная облачность, преимущественно без осадков и гололедица ожидаются в Москве в среду, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Дневная температура в столице составит от -1 до +1 градуса. Ночью же столбики термометров опустятся до -4 градусов.

В области днем синоптики прогнозируют от -3 до +2, а ночью — от -6 до -1 градуса.

Ветер ожидается западного и юго-западного направлений со скоростью 3–8 м/с днем и усилением до 6-11 м/с ночью.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне, 16 ноября, Гидрометцентр продлил предупреждение о гололеде в столице до 13:00 четверга, 18 ноября. Коллеги из центра погоды «Фобос» предупредили об изменениях погодных условий к концу недели настолько, что в городе сформируется снежный покров высотой до 10 см.

Кроме того, в «Фобосе» спрогнозировали рекордно низкое атмосферное давление. В столице оно может достичь минимальных для 20 ноября показателей, опустившись до 718–720 мм рт. ст.

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