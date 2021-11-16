В Московском регионе продлили предупреждение о гололеде до четверга
Предупреждение о гололеде в Московском регионе продлили до 13:00 четверга, 18 ноября. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил Гидрометцентр.
Таким образом, в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Местами ожидается гололедица, пишет агентство городских новостей «Москва».
Изначально предупреждение действовало до 22:00 вторника, 16 ноября, пишет «Москва 24».
Также, по данным синоптиков, в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются осадки, переходящие в снег. Отмечается, что не исключено образование сугробов к концу недели. Кроме того, в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рекордно низкое атмосферное давление. В столице атмосферное давление может стать рекордно низким для 20 ноября, опустившись до отметки 718–720 мм рт. ст. Суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня в Москве составляет 721,8 мм рт. ст.