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В Московском регионе продлили предупреждение о гололеде до четверга

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Предупреждение о гололеде в Московском регионе продлили до 13:00 четверга, 18 ноября. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил Гидрометцентр.

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Таким образом, в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Местами ожидается гололедица, пишет агентство городских новостей «Москва».

Изначально предупреждение действовало до 22:00 вторника, 16 ноября, пишет «Москва 24».

Также, по данным синоптиков, в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются осадки, переходящие в снег. Отмечается, что не исключено образование сугробов к концу недели. Кроме того, в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рекордно низкое атмосферное давление. В столице атмосферное давление может стать рекордно низким для 20 ноября, опустившись до отметки 718–720 мм рт. ст. Суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня в Москве составляет 721,8 мм рт. ст.

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