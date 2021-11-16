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Около 170 детских площадок отремонтируют в Правобережном округе Иркутска

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На территории Правобережного округа Иркутска в 2022 году отремонтируют 170 детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сотрудники комитета по управлению округом выявили объекты, которые требуют обновления или ликвидации. В перечень попали 170 площадок. По словам главы комитета Татьяны Эдельман, демонтаж и восстановление запланированы на 2022 год.

В общей сложности на территории округа расположено 359 детских площадок. На них размещено более четырех тыс. единиц оборудования, уточняет ИА IrkutskMedia.

Всего в Иркутске насчитывается 1450 муниципальных детских площадок с 34 тыс. игровых объектов. Среди них горки, лесенки, песочницы, спортивные снаряды. Их инвентаризация проводится ежегодно.

В сентябре «Известиям» сообщили в «Народном фронте», что треть детских и спортивных площадок в России, проверенных ОНФ, опасны. Специалисты проинспектировали дворы в каждом регионе России.

В топ-5 регионов, в которых выявлен наиболее высокий процент площадок, представляющих опасность для детей, вошли Брянская область (85,7%), Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области

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