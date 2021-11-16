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Темпы ввода жилья увеличились в Хабаровском крае в полтора раза

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В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» за девять месяцев. За этот период строители сдали 193,7 тыс. кв. м жилья, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, 139,8 тыс. кв. м сдали в 27 многоквартирных домах. Еще 53,9 тыс. кв. м – это индивидуальное жилье.

По данным краевом минстроя, средняя цена в новостройках по Хабаровску составляет 100 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что на ценообразование влияют различные факторы, в том числе удорожание стройматериалов.

«Поэтому в регионе введется работа по расширению ассортимента выпускаемых строительных материалов, запуску новых производств крупнопанельного домостроения. Речь идет о создании строительного кластера», — цитирует сообщение минстроя ИА AmurMedia.

В августе этого года сообщалось, что правительство Хабаровского края в течение четырех лет намерено довести объемы сдаваемого в эксплуатацию жилья до 1 млн кв. м в год. Для этого была разработана специальная дорожная карта.

В 2021 году планируется сдать 317 тыс. кв. м нового жилья, в 2022-м — 408,8 тыс. кв. м, в 2023-м — 600 тыс. кв. м, в 2024-м — 800 тыс. кв. м, а в 2025-м — выйти на запланированный миллион «квадратов».

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